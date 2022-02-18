شؤون فلسطينية

مجدلاني: تصريحات الأمم المتحدة حول وضع حد لسياسة الاحتلال بهدم المنازل تتطلب اجراءات رادعة

مجدلاني: تصريحات الأمم المتحدة حول وضع حد لسياسة الاحتلال بهدم المنازل تتطلب اجراءات رادعة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني أن مطالبة الأمم المتحدة، إسرائيل بوضع حد لسياسة هدم بيوت الفلسطينيين أو إجلائهم منها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة وحي الشيخ جراح، خطوة مهمة لكنها تحتاج لقرارات فعلية لترجمتها على الأرض بالزام الاحتلال بوقف هذه الاجراءات.

وتابع د.مجدلاني سياسة البيانات الصحفية ضد اجراءات الاحتلال غير كافية لوقف هذا العدوان المستمر ، والذي يعتبر جريمة حرب وتطهير عرقي تقوده حكومة الاحتلال والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع .

وأضاف د.مجدلاني أن مهمة الأمم المتحدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية بالزام حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل بالقدس وتهجير السكان منها وخصوصا حملة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح .

وأشار أن بقاء التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون وتماديها في رعاية عنف المستوطنين أمر خطير وهذا يتطلب قرارات حاسمة ورادعة تجاه حكومة الاحتلال.

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