راصد جوي يتحدث عن الحالة الجوية بفلسطين.. هل من منخفضات؟

وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن انقلاباً تاماً على الحالة الجوية سيشهده غداً السبت، وانخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة.



وأشار إلى أنه ستتساقط الامطار الرعدية والتي ستشمل العديد من المناطق، محذرا في الوقت ذاته من تشكل السيول.











رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطيني خلال الساعات المقبلة.