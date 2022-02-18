الكشف عن تفاصيل وفاة سيدة على يد زوجها بغزة

رام الله - دنيا الوطنا️فاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوفاة المواطنة (نهى سعيد ياسين/ اخزيق)، (31 عاما)، ظهر اليوم الجمعة، في حي الزيتون شرق مدينة غزة.واكد البطنيجي في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني، أنه بعد التحقيق، تبين أن الوفاة نتيجة نزيف إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء، وبالتحقيق مع زوجها (م، ي) (45 عاماً)، أقرّ باعتدائه عليها.وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غة: "لقد تمت إحالة القضية والشخص المذكور إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية".