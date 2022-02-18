حزب الله اللبناني يعلن اطلاقه طائرة مسيرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة وعادت بسلام

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، أعلنت فيه اطلاق طائرة مسيرة من نوع (حسان) نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مهمة استطلاعية استمرت 40 دقيقة.واشار حزب الله في بيانه، إلى أن الطائرة المسيرة عادت الى لبنان بسلام، بالرغم من محاولات قوات الاحتلال الاسرائيلي لإسقاطها، بحسب ما جاء على موقع قناة (العالم).وقال الحزب: "الطائرة المسيرة كانت في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كيلو متراً، شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة". ‏