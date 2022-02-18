الاحتلال يقمع مسيرة بالشيخ جراح وإصابة طفل بالرصاص بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، المشاركين في مسيرة تضامنية واسناد لأهالي حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال منعت مسيرة تضامنية من دخول حي الشيخ جراح، واعتدت على المشاركين فيها القادمين من أنحاء متفرقة من القدس المحتلة، ومن أراضي الـ48، واعتدت عليهم والضرب.ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا شعارات تؤكد المضي قدما في معركة الصمود والثبات في الحي أمام انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.في سياق ذي صلة، أصيب طفل يبلغ مع العمر 12 عاما بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة طفل بعيار حي في الفخذ، إضافة لإصابة مواطن جراء سقوطه خلال ملاحقة الجنود للشبان، نقلا إثرها للمستشفى.