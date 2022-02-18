شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تصدر أحدث إحصائية لعدد الوفيات والإصابات بـ(كورونا)

الصحة الفلسطينية تصدر أحدث إحصائية لعدد الوفيات والإصابات بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 31، طولكرم 82، سلفيت 22، رام الله والبيرة 116، بيت لحم 53، جنين 59، الخليل 86، نابلس 74، طوباس 9، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 1063، مدينة القدس 940".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 54، طولكرم 139، سلفيت 47، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 84، جنين 159، الخليل 495، نابلس 273، طوباس 42، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 40، قطاع غزة 2500، مدينة القدس 1250".

وسجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، 4 حالات نابلس، 3 حالات في طولكرم، حالة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 121 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 267 مريضا، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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