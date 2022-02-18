الشيخ: منذ عقد المجلس المركزي والدعوات للحوار والإعلام الإسرائيلي يفتح حربا إعلامية مليئة بالتشهير











رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إنه منذ عقد المجلس المركزي الفلسطيني والدعوات للحوار الوطني، والإعلام الإسرائيلي يفتح حربا إعلامية متصاعدة مليئة بالتشهير والتحريض، بهدف إحداث الفتنة والبلبلة.وأضاف الشيخ، في تغريدة له على (تويتر)، اليوم الجمعة، أن "هذا دليل على أن وحدتنا هي السلاح الموجع للاحتلال وأبواقه المسمومة، وهذه الحرب الإعلامية هي مصدر فخر لنا، وأننا على صواب".