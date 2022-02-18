شؤون فلسطينية

(هآرتس): الجيش الإسرائيلي يستعد لاشتعال المواجهات والعمليات في الأراضي الفلسطينية

(هآرتس): الجيش الإسرائيلي يستعد لاشتعال المواجهات والعمليات في الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاشتعال المواجهات والعمليات في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة: "على خلفية التوترات المتزايدة في القدس والضفة الغربية، يستعد الجيش الإسرائيلي لاشتعال المواجهات والعمليات في الأراضي الفلسطينية".

وفرضت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، إغلاقا مشددا على حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الجيش وعقب فرضها الإغلاق الشامل قامت بالاعتداء على أهالي الحي والمتضامنين معهم.

ويواصل المستوطنون لليوم السادس على التوالي، اعتداءاتهم بحق المقدسيين في حي الشيخ جراح، وسط حماية من الشرطة الاسرائيلية، ودعم من أعضاء اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي.

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