شؤون فلسطينية

المستشار القانوني للرئيس عباس يصدر تصريحاً حول القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة

المستشار القانوني للرئيس عباس يصدر تصريحاً حول القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، تصريحاً منسوباً للمستشار القانوني للرئيس محمود عباس، حول القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة.

وفيما يلي تفاصيل التصريح:

صرح المستشار القانوني لرئيس الدولة بأنه وفي ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد سيادة رئيس الدولة إصدار القرار بقانون من جديد، بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول.

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