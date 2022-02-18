دولي

أفغانستان: وفاة طفل كان عالقاً في بئر منذ الثلاثاء الماضي

أفغانستان: وفاة طفل كان عالقاً في بئر منذ الثلاثاء الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون عدة في حركة طالبان الجمعة وفاة الطفل العالق منذ الثلاثاء في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان.

وكتب أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية، في تغريدة، أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".

وأكد عبد الله عزام سكرتير نائب رئيس الوزراء عبد الغني بارادار في تغريدة أيضا "رحل حيدر عنا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وسقط الطفل الأفغاني حيدر الثلاثاء في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل، على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول.

وبلغ عناصر فرق الانقاذ موقع الطفل صباح الجمعة. وكان لا يزال على قيد الحياة لدى وصولهم إليه إلا ان "الوضع لم يكن جيدا" وكان ينبغي أن "يتلقى العلاج في الموقع" على ما قال متحدث مساعد باسم حكومة طالبان أحمد الله واثق.

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