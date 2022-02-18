بإشراف بوتين.. مناورات روسية بحرية لتجريب صواريخ باليستية وكروز غداً

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أسطولي البحريْن الأسود والشمال، يجريان مناورات غداً بإشراف بوتين لتجريب صواريخ باليستية وكروز.وأضافت الوزارة، بأن مناورات الردع الاستراتيجي مخطط لها وتهدف إلى اختبار السفن وناقلات الصواريخ الاستراتيجية.وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اتهمت روسيا بأنها تُعرض أمن أوروبا للخطر من خلال "مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة"، وذلك قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.وقالت بيربوك في بيان إنه "مع نشر غير مسبوق لقوات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي"، داعية موسكو إلى إظهار "جهود جادة لخفض التصعيد".