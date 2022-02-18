إسرائيل: المؤسسة الأمنية توصي بزيادة حصة عمال غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية في هذه الفترة، توصي بزيادة حصة العمال من غزة إلى إسرائيل.وأضافت الصحيفة بأن المؤسسة الأمنية توصي زيادة حصة الأموال من 10000 إلى 12000، ثم مضاعفة الزيادة لاحقاً.وكانت وزارة العمل، بغزة، أعلنت أنه سيتم إصدار عدد كبير من تصاريح العمل داخل أراضي 48، خلال الأسابيع القادمة.ووفق وكالة (الرأي) فقد قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة منال الحتة: إنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من تصاريح العمال الذي قدموا طلبات عبر الرابط الإلكتروني على مديريات الوزارة في محافظات القطاع.وذكرت الحتة، أن هناك توافق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال، مشيرةً إلى أن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل.وأضافت أن آلاف العمال قدموا طلبات للحصول على تصاريح عمل داخل أراضي عام 48 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.