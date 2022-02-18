قطاع غزة: الكشف عن إحصاءات وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 240458 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 30884 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 207708 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 1866 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 196 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 107 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، أنها أجرت 3044 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية.وقالت في موجز تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1603 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما تعافى 2500 حالة جديدة من مصابي الفيروس.كما توجد خمس حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.