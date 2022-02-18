فتح: نرفض تصنيف حماس فصيلاً إرهابياً





وأضاف: أن الإرهاب الحقيقي يتمثل في ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلية من قتل وهدم للبيوت وفرض نظام الفصل العنصري والابارتهايد ضد شعبنا الفلسطيني.







وأعلنت أستراليا، أمس الخميس، اعتزامها تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

وبهذا تصبح استراليا أحدث دولة غربية تقدم على مثل هذا القرار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت كانبيرا أدرجت سابقا "كتائب القسام" التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.

رام الله - دنيا الوطنرفضت حركة "فتح" على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي، تصنيف حركة حماس، فصيلاً إرهابياً من أي طرف كان في العالم.وقال القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله يناضلون من أجل الحرية والعدالة والاستقلال الوطني.