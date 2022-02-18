شؤون فلسطينية

غزة: شرطة المرور تصدر تنويهاً بشأن إغلاق شارع "عبد القادر الحسيني"

غزة: شرطة المرور تصدر تنويهاً بشأن إغلاق شارع "عبد القادر الحسيني"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، إن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وكانت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، أصدرت مساء أمس الخميس، تنويهاً للسائقين بشأن إغلاق شارع عمر المختار "مفترق العباس" اليوم الجمعة.

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بإغلاق كلي لشارع عمر المختار "كلا الاتجاهين" من مفترق العباس حتى حلويات أبو السعود شرقاً، من الساعة 12:00 ليلا حتى الساعة 6:00 من صباح الجمعة. 

وقالت: إن الإغلاق سيكون لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عمر المختار وعبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وأهابت "المرور" بغزة، بالسائقين استخدام طرق بديلة خلال فترة الأعمال.

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