شؤون فلسطينية

انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2021

انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية منتصف الليلة الماضية، عن انتهاء فترة الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي بدأت صباح يوم الثامن من شباط/فبراير الجاري في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أنها تسلمت 267 طلب ترشح في جميع محافظات الضفة وتعمل طواقمها الآن على مراجعة الطلبات وتدقيق بيانات المرشحين وإدخالها وإدارتها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقاً للقانون.

وستقوم اللجنة بنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم الأحد المقبل، وذلك في مكاتبها بمحافظات الضفة ومن خلال موقعها الالكتروني (www.elections.ps) وفي المجالس المحلية بغرض اطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وتمكينهم من تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.

يذكر أن الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية سيجري يوم السبت الموافق 26/3/2022.

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