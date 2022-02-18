دولي

قريباً.. كوريا الجنوبية تفتح شوارعها أمام الروبوتات

قريباً.. كوريا الجنوبية تفتح شوارعها أمام الروبوتات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد الحكومة الكورية الجنوبية لفتح شوارعها العامة أمام روبوتات التوصيل بمختلف أنواعها بحلول 2023، حيث من المتوقع أن يشهد نهاية العام الحالي الانتهاء من الجزء التشريعي الذي يسمح بتواجد الروبوتات وحركتهم بين البشر في الطرق بشكل طبيعي.

وتعتبر حركة الروبوتات في شوارع كوريا غير قانونية في الفترة الحالية وفقاً للقانون، والذي يعتبرها مركبات آلية تسير دون تحكم بشري ما يشكل خطر على المارة وحركة المرور، بحسب ما نشره موقع (Nikkei Asia).

وخصصت الحكومة الكورية مساحة محددة في منطقة سكنية بمدينة سيوون الكورية بالعاصمة سيول، والتي يُسمح للروبوتات داخلها توصيل الطلبات بحرية، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

وبدأت شركة "Woowa Brothers"، مالكة أكبر تطبيق لتوصيل الطعام في كوريا الجنوبية،  بواسطة روبوتها Dilly Drive، والذي يبلغ طوله 70 سنتيمتراً، ويعتمد في الحركة على 3 كاميرات في مقدمة هيكله، إلى جانب مجموعة من المستشعرات ونظام ملاحة، ما يساعده على فهم إشارات المرور وتخطي العقبات وتفادي الاصطدام بالمارة.

وقامت "Woowa Brothers" بإدخال الروبوت لأول مرة في الخدمة عام 2017، نتيجة لارتفاع كلفة العمالة البشرية، وعملت على تطويره، حيث عملت على آلية تلقي الروبوت طلب الطعام عبر تطبيق داخل المتجر، ومن ثم يقف لاستلامه داخل المكان المخصص له، ثم يبدأ الروبوت في التوجه أوتوماتيكياً إلى مكان التوصيل، وعند اقتراب وصوله، تصل رسالة إلى هاتف المستخدم ليحصل على طلبه، عندها يعود الروبوت من جديد إلى مكان الانتظار بجوار المتجر.

وأصبحت الروبوتات أخيراً، حلاً مع تزايد معدل التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، حيث بلغت نسبة المبيعات الإلكترونية 48% من إجمالي مبيعات شركات بيع التجزئة.

ولم يقتصر الدخول إلى سوق الروبوتات في كوريا الجنوبية على الشركات الناشئة، بل أن شركات مثل "إل جي" و "سامسونج" و"هيونداي"، أبدت اهتماماً متزايداً بتطوير مركبات ذاتية التحكم لأداء العديد من المهام، لتقليل اعتماد قطاع العمال على العنصر البشري.

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