الطقس في فلسطين: ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-8 12-7 13-8 بيت لحم 16-8 12-7 13-8 رام الله والبيرة 15-7 11-6 12-7 طولكرم 20-11 17-10 18-11 نابلس 18-8 14-7 15-8 قلقيلية 20-11 17-10 18-11 جنين 21-9 17-8 18-9 سلفيت 16-8 12-7 13-8 طوباس 22-10 18-9 19-10 روابي 17-8 14-7 15-8 الخليل 15-7 11-6 12-7 غزه 21-12 18-11 18-12 أريحا 25-12 21-11 22-12 خانيونس 21-12 18-11 18-12 الأغوار الشمالية 23-10 19-9 20-10 رفح 22-11 19-10 19-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع ان تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار لذا يتوقع ان تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وقد تكون غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم السبت من خطر :1 - تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي