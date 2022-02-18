شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى  من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم  ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع ان تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار لذا يتوقع ان تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وقد تكون غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم السبت من خطر :

1 - تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-8 12-7 13-8 بيت لحم 16-8 12-7 13-8
رام الله والبيرة 15-7 11-6 12-7 طولكرم 20-11 17-10 18-11
نابلس 18-8 14-7 15-8 قلقيلية 20-11 17-10 18-11
جنين 21-9 17-8 18-9 سلفيت 16-8 12-7 13-8
طوباس 22-10 18-9 19-10 روابي 17-8 14-7 15-8
الخليل 15-7 11-6 12-7 غزه 21-12 18-11 18-12
أريحا 25-12 21-11 22-12 خانيونس 21-12 18-11 18-12
الأغوار الشمالية 23-10 19-9 20-10 رفح 22-11 19-10 19-11
 

أخبار ذات صلة

شرطة الاحتلال تواصل الانتشار المكثف في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة

شرطة الاحتلال تواصل الانتشار المكثف في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

الشيخ: &#34;التنفيذية&#34; ترفض بشكل مطلق محاولات بعض الدول بوسم بعض القوى والتنظيمات بالإرهاب

الشيخ: "التنفيذية" ترفض بشكل مطلق محاولات بعض الدول بوسم بعض القوى والتنظيمات بالإرهاب

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

بحضور الأعضاء الجدد.. تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس

بحضور الأعضاء الجدد.. تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس

اشتية: إعادة افتتاح مكتبة سمير منصور بغزة تأكيد على إرادة شعبنا بالبقاء والصمود

اشتية: إعادة افتتاح مكتبة سمير منصور بغزة تأكيد على إرادة شعبنا بالبقاء والصمود

إسرائيل تصدر قرارها بشأن لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على القطاع

إسرائيل تصدر قرارها بشأن لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على القطاع

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة جنوب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

مرحباً بالأعضاء الجديد.. الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

مرحباً بالأعضاء الجديد.. الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

حزب الشعب يستنكر نية الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس كـ &#34;منظمة إرهابية&#34;

حزب الشعب يستنكر نية الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس كـ "منظمة إرهابية"

مجدلاني: تصريحات الأمم المتحدة حول وضع حد لسياسة الاحتلال بهدم المنازل تتطلب إجراءات رادعة

مجدلاني: تصريحات الأمم المتحدة حول وضع حد لسياسة الاحتلال بهدم المنازل تتطلب إجراءات رادعة

الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني من غزة بزعم نقل معلومات استخباراتية لصالح حماس

الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني من غزة بزعم نقل معلومات استخباراتية لصالح حماس

اشتية يستقبل السفير المغربي الجديد لدى فلسطين

اشتية يستقبل السفير المغربي الجديد لدى فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: قضية الأسرى تتصدر اهتماماتنا وحراكنا الدبلوماسي والقانوني الدولي

"الخارجية": قضية الأسرى تتصدر اهتماماتنا وحراكنا الدبلوماسي والقانوني الدولي

منوعات

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

عربي

سفير إسرائيل بالمنامة: السعودية تتابع باهتمام متزايد إرساء العلاقات مع البحرين

سفير إسرائيل بالمنامة: السعودية تتابع باهتمام متزايد إرساء العلاقات مع البحرين

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة &#34;زاكية&#34; جنوب دمشق

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة "زاكية" جنوب دمشق

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد