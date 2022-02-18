الشيخ: "التنفيذية" ترفض بشكل مطلق محاولات بعض الدول بوسم بعض القوى والتنظيمات بالإرهاب

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن اللجنة دعت في اجتماعها أمس الخميس، إلى حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية.وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنها ترفض بشكل مطلق لمحاولات بعض الدول بوسم النضال الفلسطيني وبعض القوى والتنظيمات بالإرهاب.ووفق الشيخ فأن "التنفيذية"، أكدت في سياق آخر، البدء في وضع آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي.وقال الرئيس محمود عباس، إنه لا يمكن قبول الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال إسرائيل، وعليها أن توقف كل ذلك فورا.وشدد على أنه "لا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها".وأكد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على ضرورة قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن حول إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومنع استمرار دولة الاحتلال إسرائيل بالقيام بالأعمال أحادية الجانب وفي مقدمتها وقف الاستيطان وهدم بيوت المواطنين وطردهم منها، والعمل على سرعة التحرك لإحياء الرباعية الدولية وعقد اجتماع فوري على المستوى الوزاري لها لتحريك الجهود لإحياء التحرك السياسي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة على قاعدة حل الدولتين.وبحثت اللجنة التنفيذية توزيع المهمات والدوائر والملفات الخاصة بعملها وقررت عقد اجتماعها المقبل بتاريخ 7/3/2022، لمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي كافة وما يتعلق بتفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية.