شؤون فلسطينية

الشيخ: "التنفيذية" ترفض بشكل مطلق محاولات بعض الدول بوسم بعض القوى والتنظيمات بالإرهاب

الشيخ: "التنفيذية" ترفض بشكل مطلق محاولات بعض الدول بوسم بعض القوى والتنظيمات بالإرهاب
خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن اللجنة دعت في اجتماعها أمس الخميس، إلى حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية. 

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنها ترفض بشكل مطلق لمحاولات بعض الدول بوسم النضال الفلسطيني وبعض القوى والتنظيمات بالإرهاب. 

ووفق الشيخ فأن "التنفيذية"، أكدت في سياق آخر، البدء في وضع آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي.

وقال الرئيس محمود عباس، إنه لا يمكن قبول الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال إسرائيل، وعليها أن توقف كل ذلك فورا.


وشدد على أنه "لا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها".

وأكد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على ضرورة قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن حول إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومنع استمرار دولة الاحتلال إسرائيل بالقيام بالأعمال أحادية الجانب وفي مقدمتها وقف الاستيطان وهدم بيوت المواطنين وطردهم منها، والعمل على سرعة التحرك لإحياء الرباعية الدولية وعقد اجتماع فوري على المستوى الوزاري لها لتحريك الجهود لإحياء التحرك السياسي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة على قاعدة حل الدولتين.

وبحثت اللجنة التنفيذية توزيع المهمات والدوائر والملفات الخاصة بعملها وقررت عقد اجتماعها المقبل بتاريخ 7/3/2022، لمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي كافة وما يتعلق بتفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

شرطة الاحتلال تواصل الانتشار المكثف في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة

شرطة الاحتلال تواصل الانتشار المكثف في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

الطقس في فلسطين: ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

بحضور الأعضاء الجدد.. تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس

بحضور الأعضاء الجدد.. تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس

اشتية: إعادة افتتاح مكتبة سمير منصور بغزة تأكيد على إرادة شعبنا بالبقاء والصمود

اشتية: إعادة افتتاح مكتبة سمير منصور بغزة تأكيد على إرادة شعبنا بالبقاء والصمود

إسرائيل تصدر قرارها بشأن لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على القطاع

إسرائيل تصدر قرارها بشأن لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على القطاع

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة جنوب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

مرحباً بالأعضاء الجديد.. الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

مرحباً بالأعضاء الجديد.. الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

حزب الشعب يستنكر نية الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس كـ &#34;منظمة إرهابية&#34;

حزب الشعب يستنكر نية الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس كـ "منظمة إرهابية"

مجدلاني: تصريحات الأمم المتحدة حول وضع حد لسياسة الاحتلال بهدم المنازل تتطلب إجراءات رادعة

مجدلاني: تصريحات الأمم المتحدة حول وضع حد لسياسة الاحتلال بهدم المنازل تتطلب إجراءات رادعة

الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني من غزة بزعم نقل معلومات استخباراتية لصالح حماس

الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني من غزة بزعم نقل معلومات استخباراتية لصالح حماس

اشتية يستقبل السفير المغربي الجديد لدى فلسطين

اشتية يستقبل السفير المغربي الجديد لدى فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: قضية الأسرى تتصدر اهتماماتنا وحراكنا الدبلوماسي والقانوني الدولي

"الخارجية": قضية الأسرى تتصدر اهتماماتنا وحراكنا الدبلوماسي والقانوني الدولي

منوعات

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

عربي

سفير إسرائيل بالمنامة: السعودية تتابع باهتمام متزايد إرساء العلاقات مع البحرين

سفير إسرائيل بالمنامة: السعودية تتابع باهتمام متزايد إرساء العلاقات مع البحرين

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة &#34;زاكية&#34; جنوب دمشق

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة "زاكية" جنوب دمشق

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد