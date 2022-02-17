شؤون فلسطينية

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو

العامور: القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات تحول دون تحقيق نمو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، محمد العامور، إن القطاع الخاص الفلسطيني يواجه العديد من التحديات والمعيقات التي تحول دون تحقيق نمو للاقتصاد الفلسطيني بالشكل المطلوب، أبرزها هو الاحتلال.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق مشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التعافي والانتعاش الاقتصادي (SMART) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها.

وأشار العامور إلى أنه ليس من السهل أن يكون هناك اقتصاد واعد وسليم دون أمن واستقرار، إضافة إلى إغلاق قطاع غزة وفرض القيود على الواردات خاصة المواد الخام، وربط قانون الضرائب الفلسطيني بقانون الضرائب الإسرائيلي دون مراعاة فرق الدخل بين المنطقتين، إضافة إلى الانخفاض الكبير في المساعدات الدولية، والانقطاع الكامل تقريبا في التمويل الأميركي للاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2018.

وأكد أن القطاع الخاص الفلسطيني يسعى باستمرار للتغلب على هذه التحديات من خلال التخطيط والعمل الجاد والتصميم والتعاون مع المجتمع الدولي لخلق قصص نجاح فريدة، رغم كل القيود والمعيقات التي يواجهها.

وأشاد العامور بأهمية إطلاق مشاريع اقتصادية تنموية في فلسطين ومنها إطلاق مشروع (SMART) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي يدعم بشكل مباشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويساعد في التعافي وتنشيط الاقتصاد الوطني، معربا عن أهمية استمرار التعاون المشترك للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الاستثمارية الواعدة.

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