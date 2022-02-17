اشتية: إعادة افتتاح مكتبة سمير منصور بغزة تأكيد على إرادة شعبنا بالبقاء والصمود

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بإعادة افتتاح مكتبة سمير منصور في قطاع غزة، التي هدمت خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع.وقال اشتية، خلال مهاتفته صاحب المكتبة ومؤسسها سمير منصور، اليوم الخميس، إن "هذا الإنجاز يشكل تأكيدا على إرادة شعبنا في البقاء والصمود وإصراره على مواصلة العطاء"، مشددا على "أهمية الكتاب والإبداع في الحفاظ على رواية شعبنا وحقوقه الوطنية".وكان وزير الثقافة عاطف أبو سيف أعاد، اليوم، افتتاح المكتبة، خلال احتفال ثقافي أقيم بهذه المناسبة، حضره مثقفون، وأكاديميون، ومهتمون، وصحفيون في الإعلام المحلي والدولي.وقال أبو سيف إن "المكتبة التي هدمها الاحتلال خلال القصف الهمجي على غزة العام الماضي يعاد افتتاحها تأكيدا على إصرار شعبنا على الحياة رغم أنف وجبروت المحتل، مؤكدا أن "مكتبة سمير منصور معلم ثقافي وحضاري نعتز به في البلاد".وتابع أبو سيف: "لقد كانت الثقافة دوما أداة مقاومة في وجه المحتل الذي منذ سرق أسماء البلاد وكتب أصحابها ودور السينما والمسارح في مدنها وسرق دار الإذاعة في يافا والمطابع في القدس ويافا وحيفا، ظل يطارد الكلمة والقصيدة والرواية والأغنية".من جهته، قال منصور "إن المكتبة انطلقت من الصفر لتفتح فرعها الجديد كالطائر، وتتكون من طابقين على مساحة ألف متر مربع، وتضم نحو 400 ألف كتاب متنوعة وضعت على رفوف خشبية بتكلفة نحو 350 ألف دولار"، معبرا عن سعادته بهذا اليوم التاريخي الذي استطاع فيه أن يعيد مكتبته.وأضاف: "مهما حصل من دمار من قبل الاحتلال فهذا لا يؤثر علينا من الناحية الثقافية"، مشيرا إلى أن المكتبة تحتوي حاليا على أربعة أضعاف الكتب التي كانت في السابق قبل تدميرها.وأردف: "لقد حصلنا على الكثير من الكتب من أشخاص متبرعين قدموا لنا مساعدات من بريطانيا واتحاد الناشرين العرب".وخلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/مايو 2021، دمر الاحتلال مبنى يعود لعائلة كحيل مكون من ست طبقات بشكل كلي، كان يضم مقر المكتبة التي كانت مساحتها نحو 120 مترا مربعاً.يذكر أن نشطاء فلسطينيون وأجانب قاموا بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعوا خلالها نحو 250 ألف دولار وأكثر من 100 ألف كتاب وصلت جميعها إلى المكتبة.