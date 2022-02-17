شؤون فلسطينية

إسرائيل تصدر قرارها بشأن لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على القطاع

إسرائيل تصدر قرارها بشأن لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على القطاع
جانب من قصف غزة خلال حرب 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع رئيس لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة التي شنتها على قطاع غزة، في آيار/مايو الماضي.

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف الون شاحار، في رسالة إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية في العملية، نافي بيلاي، إنها لن تتعاون مع اللجنة، متهمة اللجنة وأعضاءها بأنهم "يتّخذون مواقف مسبقة ضد إسرائيل، وأن مواقفهم معادية تجاهها"، وفق زعمها.

وتشكّلت اللجنة بمعرفة مجلس حقوق الإنسان بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، التي أسفرت عن استشهاد 253 مواطناً، من بينهم عشرات النساء والأطفال.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مسؤول رفيع المستوى لم تذكر اسمه قوله: "إنه لن يُسمح لأعضاء اللجنة بدخول إسرائيل".

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