غزة: شرطة المرور تصدر تنويهاً للسائقين بشأن إغلاق شارع عمر المختار "مفترق العباس"

أصدرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، مساء اليوم الخميس، تنويهاً للسائقين بشأن إغلاق شارع عمر المختار "مفترق العباس" غداً الجمعة.





ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بإغلاق كلي لشارع عمر المختار "كلا الاتجاهين" من مفترق العباس حتى حلويات أبو السعود شرقاً، من الساعة 12:00 ليلا حتى الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة.





وقالت: إن الإغلاق سيكون لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عمر المختار وعبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.





وأهابت "المرور" بغزة، بالسائقين استخدام طرق بديلة خلال فترة الأعمال.

رام الله - دنيا الوطن