غزة: (جايكا) تسلّم شاحنات وحاويات لجمع وترحيل النفايات الصلبة لمجالس خدمات إدارة النفايات الصلبة

رام الله - دنيا الوطنقام مكتب الوكالة اليابانية للتعاون في قطاع غزة "جايكا" بتسليم عدد ست آليات متخصصة و متطورة لجمع وترحيل النفايات الصلبة لمجالس خدمات إدارة النفايات الصلبة في محافظات قطاع غزة بالإضافة إلى 60 حاوية جمع نفايات صلبة ضمن مشروع المنحة اليابانية لتحسين نظام جمع ونقل وإدارة النفايات الصلبة في فلسطين.وتم تسليم هذه المعدات لكلا من المجلس المشترك في محافظتي غزة وشمال غزة والمجلس المشترك في محافظات خانيونس ورفح والوسطى.يأتي هذا الدعم استكمالا للجهود المستمرة من جايكا والحكومة اليابانية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في تحسين خدمة إدارة النفايات الصلبة بشكل أفضل وأكثر أمناً وحماية للبيئة في ظل التحديات التي تواجهها المجالس المشتركة لتقديم هذه الخدمة.هذا التبرع بالمعدات والمواد للمجالس المشتركة هو جزء من مساعدة جايكا لدعم قطاع النفايات الصلبة في فلسطين.