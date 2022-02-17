شؤون فلسطينية

خلال استقباله بيلوسي.. الرئيس عباس يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة

خلال استقباله بيلوسي.. الرئيس عباس يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة
الرئيس عباس ورئيسة مجلس النواب الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي والوفد المرافق الذي ضم عددا من أعضاء مجلس النواب الأميركي.

وأطلع الرئيس عباس، بيلوسي وأعضاء الكونغرس المرافقين لها، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات وإرهاب المستوطنين، ووجوب احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين، وذلك من أجل الانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والبدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا بد من وجود أفق سياسي، مشددا على رفض بقاء الاحتلال.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي التزامها بصنع السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة تعاون جميع الأطراف بشكل مشترك للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وحضر اللقاء: عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وزياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

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