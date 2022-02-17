مرحباً بالأعضاء الجديد.. الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.وقال الرئيس عباس في مستهل الاجتماع: نرحب بداية بالأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في اللجنة التنفيذية من قبل المجلس المركزي الذي انعقد مؤخرا، وهم الاخوة حسين الشيخ، ومحمد مصطفى، ورمزي رباح، ورمزي خوري.وأضاف: كذلك نرحب بالأخ روحي فتوح الذي أصبح رئيساً للمجلس الوطني والمجلس المركزي، وذلك بعد أن آثر الأخ سليم الزعنون الاستقالة من منصبه الذي نتمنى له موفور الصحة والعافية.وتابع الرئيس عباس: هذا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بالإضافات التي تمت بها، لتقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقضيتنا.