شؤون فلسطينية

القدس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في حي الشيخ جرّاح

القدس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في حي الشيخ جرّاح
جانب من مواجهات الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة أهالي "حي الشيخ جرّاح" في القدس المحتلة لإقامة صلاة الجمعة غدا في الحي، لمساندة الأهالي والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من شرطة الاحتلال وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم ومحاولات تهجيرهم من منازلهم.

وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين ضرورة الرباط والتواجد الدائم في حي الشيخ جرّاح.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "حي الشيخ جرّاح مستهدف بشكل كبير وغير مسبوق من قبل المستوطنين الذين تساندهم سلطات الاحتلال، وعليه ندعو لمؤازرة الأهالي بالرباط والصمود أمام هذه الهجمة".

ويأتي تكثيف الدعوات للرباط في حي الشيخ جرّاح في أعقاب تصاعد هجمة المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة بحق أهالي الحي، واقتحاماتهم اليومية بقيادة النائب في الكنيست ايتمار بن غفير، ودعواتهم للتظاهر مساء اليوم الخميس، بدعم من شرطة الاحتلال التي تمنحهم الشرعية للاعتداء على سكان الحي.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون دوليون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ودبلوماسيون عن تنظيم زيارة تضامنية لحي الشيخ جرّاح صباح غد الجمعة، تشمل زيارة منزل عائلة سالم المهددة بالإخلاء القسري، للاستماع إلى الأسرة والدعوة علنا إلى إنهاء عمليات الإخلاء القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بحسب بيان صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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