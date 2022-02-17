شؤون فلسطينية

حزب الشعب يستنكر نية الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس كـ "منظمة إرهابية"

حزب الشعب يستنكر نية الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس كـ "منظمة إرهابية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر حرب الشعب الفلسطيني، النوايا المعلنة للحكومة الأسترالية والقاضية بتصنيف حركة حماس كـ "منظمة إرهابية".

واعتبر الحزب في تصريح صحفي؛ اليوم الخميس؛ إن اقدام الحكومة الاسترالية على تصنيف حركة حماس بالإرهاب؛ يمثل انحيازاً واضحاً  لدولة الاحتلال وتشجيعاً لأعمالها  العدوانية وسياسة "الابرتهايد" التي تمارسها ضد شعبنا.

ودعا الحزب الأصدقاء وحركات التضامن الأممي في استراليا للتحرك والضغط على الحكومة في استراليا لثنيها عن اتخاذ مثل هذا القرار الذي يتعارض مع كافة الشرائع والقوانين الدولية التي تضمن لشعبنا الفلسطيني حقه في مقاومة الاحتلال حتى نيل حقوقه.

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