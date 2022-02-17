مجدلاني: تصريحات الأمم المتحدة حول وضع حد لسياسة الاحتلال بهدم المنازل تتطلب إجراءات رادعة



وحي الشيخ جراح، خطوة مهمة لكنها تحتاج لقرارات فعلية لترجمتها على الأرض بالزام الاحتلال بوقف هذه الإجراءات.



وتابع: مجدلاني سياسة البيانات الصحفية ضد إجراءات الاحتلال غير كافية لوقف هذا العدوان المستمر ، والذي يعتبر جريمة حرب وتطهير عرقي تقوده حكومة الاحتلال والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع.



وأضاف مجدلاني أن مهمة الأمم المتحدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية بالزام حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل بالقدس وتهجير السكان منها وخصوصا حملة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح.



وأشار أن بقاء التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون وتماديها في رعاية عنف المستوطنين أمر خطير وهذا يتطلب قرارات حاسمة ورادعة تجاه حكومة الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، أن مطالبة الأمم المتحدة، إسرائيل بوضع حد لسياسة هدم بيوت الفلسطينيين أو إجلائهم منها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.