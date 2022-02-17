الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني من غزة بزعم نقل معلومات استخباراتية لصالح حماس

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال فلسطيني، من سكان قطاع غزة، بزعم نقل معلومات استخباراتية لصالح حركة حماس.



ووفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه تم اعتقال أحد سكان غزة يبلغ من العمر (27 عاماً) بعدما دخل إلى إسرائيل بتصريح لتلقي العلاج الطبي، قبل أن يستغل هذا الأمر لاحقًا للبقاء بشكل غير قانوني، ونقل معلومات استخباراتية لصالح منظمة حماس في غزة، وفق زعمها.



رام الله - دنيا الوط