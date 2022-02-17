اشتية يستقبل السفير المغربي الجديد لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، سفير المملكة المغربية الجديد لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان.ورحب رئيس الوزراء بالسفير المغربي في فلسطين، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لعمله، بما يصب في تطوير العلاقات بين البلدين، مشدداً على علاقة الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، وكون قضية فلسطين ما زالت تعشعش في قلوب المغاربة.واطلع اشتية السفير على آخر المستجدات السياسية، لا سيما انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، خاصة في مدينة القدس.