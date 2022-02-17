روسيا تطلب من نائب السفير الأميركي مغادرة البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو، الخميس، أن روسيا طلبت من نائب السفير الأميركي بارت جورمان، مغادرة البلاد.وأضاف الناطق باسم السفارة الأميركية، جيسون ريبولتز: "طردت روسيا نائب رئيس البعثة بارت جورمان. كان جورمان ثاني أهم مسؤول في السفارة الأميركية بعد السفير"، وفق ما نقل موقع (الشرق للأخبار).وأضافت السفارة في بيانها: "الآن أكثر من أي وقت مضى.. من المهم أن يكون لدى البلدين موظفون دبلوماسيون لتسهيل الاتصال بين الحكومتين".يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، الخميس، أنها تلقت رد روسيا خطياً على مقترحات التفاوض بشأن الأمن في أوروبا بغية نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.وقال مسؤول أميركي كبير، إن الرد سُلّم إلى سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون ساليفان في موسكو، وفق ما أوردت وكالة (فرانس برس).وكانت واشنطن رفعت مقترحاتها الخطية في 26 كانون الثاني/يناير، ولكنها رفضت المطالب الروسية الرئيسية ومن بينها ضمانة رسمية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.