البكري: انتهاء حملة "تكافل" لإغاثة مخيمات اللجوء السورية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس انتهاء حملة "تكافل" لصالح مخيمات اللجوء السورية والتي جمعت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين شيكل .وقال البكري إن معاناة اللاجئين تزداد يوما بعد يوم، ومعاناتهم طغت بشكل يثير مشاعر الجميع وأنه أمام شدة هذه المأساة وبتوجيهات من ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتيه قامت الوزارة بهذه الحملة أمام كل الفلسطينيين لجمع تبرعات مالية لإغاثة مخيمات اللجوء .وأشار إلى إن الوزارة ستبذل كل جهد مستطاع لإدخال هذه الأموال إلى المخيمات من خلال جميع الجهات المختصة وذات العلاقة .