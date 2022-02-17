هيئة الاسرى: 3 حالات مرضية تقبع بمعتقل "عسقلان" بأوضاع صحية مأساوية

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر يوم الخميس ونقلاً عن محامي الهيئة كريم عجوة عن 3 حالات مرضية تقبع في معتقل " عسقلان" بظروف صحية مأساوية للغاية، وانتهاكات طبية تمارسها إدارة السجون بشكل متعمد، متجاهلة أوجاعهم مما أدى الى تفاقم خطير في وضعهم الصحي .ومن بين هذه الحالات التي رصدتها الهيئة في تقريرها حالة الأسير رياض العمور / بيت لحم والذي يعاني من مشاكل في القلب وتم تركيب لاحقا جهاز منظم للقلب بشكل غير صحيح ، ويمكن رؤيته بشكل واضح مع العلم أن مثل هذه الحالات يجب أن يكون الجهاز متناسق مع الجلد وغير بارز بشكل كبير كما هو عليه وهو بإنتظار تحويله لأحد مشافي الاحتلال لإجراء عملية مرة أخرى ووضع منظم آخر .في حين يعاني الاسير محمد براش/ مخيم الامعري – رام الله من بتر في القدم اليسرى وفقدان النظر وصعوبة بالسمع ومشاكل صحية أخرى .ويشتكي الأسير رمزي براش / مخيم الأمعري – رام الله من ظهور في منطقة رأس المعدة ما أشبه بالكيس الدهني، وعندما تم تحويله الى "عيادة سجن الرملة" لإجراء صورة أخبره طبيب العيادة بأنه يعاني من اعوجاج في العمود الفقري دون إبلاغه سبب هذه المشكلة وكيفية علاجها .وأكدت الهيئة أن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية خطيرة للغاية في ظل إهمال طبي متعمد إضافة إلى أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي،كما تطالب الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والانسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الاسرى داخل السجون الاسرائيلية .