شؤون فلسطينية

هيئة الاسرى: 3 حالات مرضية تقبع بمعتقل "عسقلان" بأوضاع صحية مأساوية

هيئة الاسرى: 3 حالات مرضية تقبع بمعتقل "عسقلان" بأوضاع صحية مأساوية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر يوم الخميس ونقلاً عن محامي الهيئة كريم عجوة عن 3 حالات مرضية تقبع في معتقل " عسقلان" بظروف صحية مأساوية للغاية، وانتهاكات طبية تمارسها إدارة السجون بشكل متعمد، متجاهلة أوجاعهم مما أدى الى تفاقم خطير في وضعهم الصحي .

ومن بين هذه الحالات التي رصدتها الهيئة في تقريرها حالة الأسير رياض العمور / بيت لحم والذي يعاني من مشاكل في القلب وتم تركيب لاحقا جهاز منظم للقلب بشكل غير صحيح ،  ويمكن رؤيته بشكل واضح مع العلم أن مثل هذه الحالات يجب أن يكون الجهاز متناسق مع الجلد وغير بارز بشكل كبير كما هو عليه وهو بإنتظار تحويله لأحد مشافي الاحتلال لإجراء عملية مرة أخرى ووضع منظم آخر .

في حين يعاني الاسير محمد براش/ مخيم الامعري – رام الله  من بتر في القدم اليسرى وفقدان النظر وصعوبة بالسمع ومشاكل صحية أخرى .

ويشتكي الأسير رمزي براش / مخيم الأمعري – رام الله من ظهور في منطقة رأس المعدة ما أشبه بالكيس الدهني،  وعندما تم تحويله الى "عيادة سجن الرملة" لإجراء صورة  أخبره طبيب العيادة بأنه يعاني من اعوجاج في العمود الفقري دون إبلاغه سبب هذه المشكلة وكيفية علاجها .

وأكدت الهيئة أن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية خطيرة للغاية في ظل إهمال طبي متعمد إضافة إلى أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي،

كما تطالب الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والانسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الاسرى داخل السجون الاسرائيلية .

أخبار ذات صلة

هيئة الاسرى تتحدث عن الأوضاع السيئة التي يعيشها زكريا الزبيدي داخل عزل (ريمونيم)

هيئة الاسرى تتحدث عن الأوضاع السيئة التي يعيشها زكريا الزبيدي داخل عزل (ريمونيم)

الإفتاء الأعلى: ما يجري بحي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

الإفتاء الأعلى: ما يجري بحي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة عن شهر فبراير

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة عن شهر فبراير

رضوان: الاحتلال هو من يجب تصنيفه إرهابياً ومستمرون بمقاومتنا المشروعة

رضوان: الاحتلال هو من يجب تصنيفه إرهابياً ومستمرون بمقاومتنا المشروعة

مجدلاني يؤكد أهمية الدور المصري في انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية

مجدلاني يؤكد أهمية الدور المصري في انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية

لجنة الانتخابات تصدر توضحياً حول استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات تصدر توضحياً حول استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية

مصر تدين محاولات تهجير الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح بالقدس

مصر تدين محاولات تهجير الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح بالقدس

محكمة الاحتلال ترفض التماسا بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

محكمة الاحتلال ترفض التماسا بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإفتاء الأعلى: ما يجري بحي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

الإفتاء الأعلى: ما يجري بحي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

هيئة الاسرى: 3 حالات مرضية تقبع بمعتقل &#34;عسقلان&#34; بأوضاع صحية مأساوية

هيئة الاسرى: 3 حالات مرضية تقبع بمعتقل "عسقلان" بأوضاع صحية مأساوية

مجدلاني يؤكد أهمية الدور المصري في انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية

مجدلاني يؤكد أهمية الدور المصري في انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية

محكمة الاحتلال ترفض التماسا بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

محكمة الاحتلال ترفض التماسا بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

البكري يعلن توظيف 21 شخصاً إضافيا للحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

البكري يعلن توظيف 21 شخصاً إضافيا للحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية لعام 2021

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية لعام 2021

منظمات حقوقية تنتزع قراراً باستئناف برنامج زيارات أهالي معتقلي قطاع غزة

منظمات حقوقية تنتزع قراراً باستئناف برنامج زيارات أهالي معتقلي قطاع غزة

منوعات

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

عربي

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة &#34;زاكية&#34; جنوب دمشق

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة "زاكية" جنوب دمشق

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

طفل جزائري يلقى مصير &#34;ريان&#34; المغربي

طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي