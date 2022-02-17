رضوان: الاحتلال هو من يجب تصنيفه إرهابياً ومستمرون بمقاومتنا المشروعة



ودعا رضوان الشعوب العربية والقانونيين إلى ضرورة رفض القرار، والسعي إلى إبطاله وإدانته.



رام الله - دنيا الوطناستنكر الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس) قرار تصنيف أستراليا لحركة حماس كحركة إرهابية، مؤكداً أن ذلك يمثل انحياز للاحتلال الاسرائيلي.واشار رضوان في تصريحات وصلت "دنيا الوطن"، إلى أن الاحتلال هو الاولى أن يتم تصنيفه إرهابياً، وهو الذي صنفته منظمة العفو الدولية بالفصل العنصري.وقال رضوان: "حركة حماس حينما تُقاتل الاحتلال تقاتله مقاومة مشروعة وحسب القانون الدولي"، مضيفا: "القرار هو الانحياز الكامل للاحتلال فهو يشجعه على جرائمه، و الأَولى أن يكون التصنيف للكيان وليس لحماس".وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال لا يزال يسعى إلى ممارسة جرائمه بحق أبناء شعبنا فهو يمارسها يومياً بشكل واضح من قبل المستوطنين.وأشار إلى أن القرار يمثل انقلاباً على القانون الدولي والقيم والأخلاق، مؤكداً، أنه لن يؤثر على حركة حماس، وأنها ماضية في المقاومة المشروعة.