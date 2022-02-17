لجنة الانتخابات تصدر توضحياً حول استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطناصدرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الخميس، توضيحاً حول فترة استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.وأكدت اللجنة أن نهاية فترة استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، ستكون في تمام الساعة 12 منتصف ليلة الخميس 17 شباط/ فبراير.وأشارت إلى أن مكاتب اللجنة ستعمل في محافظات الضفة الغربية على استقبال طلبات الترشح حتى هذه الساعة، وذلك لإتاحة المجال أمام جميع القوائم الراغبة بالترشح لتقديم طلباتها.