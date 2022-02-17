محكمة الاحتلال ترفض التماسا بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن محكمة الاحتلالرفضت أمس الالتماس الذي قدم للمطالبة بالإفراج العاجل عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد جراء الخطر الكبير الذي يتهدد حياته بسبب مماطلة إدارة السجون في نقله لمشفى مدني وتقديم العلاج اللازم له.وأكد فارس اليوم الخميس، أننا في سباق مع الزمن بشأن قضية الأسير أبو حميد والتي تتعمد إدارة السجون عدم الرد على الطلبات المقدمة من محامي الأسير بالإفراج العاجل عنه.وأشار قدورة فارس إلى أن الأسير أبو حميد ما يزال لا يقوى على تحريك أطرافه ويتنفس بصعوبة.