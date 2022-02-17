شؤون فلسطينية

البكري يعلن توظيف 21 شخصاً إضافيا للحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

البكري يعلن توظيف 21 شخصاً إضافيا للحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية
رام الله - دنيا الوطن
اعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري اليوم أنه تم توظيف 21 موظفا إضافيا للحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية  وتثبيت الموظفين الذين يعملون على بند عقود المالية والمياومة منذ سنوات وذلك في إطار خطة الحكومة الفلسطينية والوزارة لدعم واسناد الحرم بوجه الانتهاكات الاسرائيلية .

وأوضح البكري أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية تم توظيف هؤلاء الموظفين في ظل الإنتهاكات التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال ضد الحرم الإبراهيمي، والمستمرة منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف من عرقلة الوصول إليه وأداء الصلاة فيه و منع رفع الآذان من على مآذنه عشرات المرات ومنع القيام بأي نوع من الترميمات الخاصة به. مبيِّناً إن إسرائيل حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، فارضة قيودا صارمة وقاسية بحق المصلين ، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول الى الأماكن المقدسة. 

وثمن البكري دور القيادة  والحكومة التي تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على المقدسات في ظل الحصار والاحتلال  مؤكداً أنه رغم كل تلك الاعتداءات والظلم والعدوان إلا أن شعبنا مصمم على الاستمرار في نضاله حتى تحقيق أهدافه وطموحاته وحماية مقدساته. 

كما حث البكري المواطنين على ضرورة شد الرحال ودوام المرابطة بالحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف وجودهم به، لقطع الطريق على الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه.

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