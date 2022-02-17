منصور: مجلس الأمن يعقد جلسة الشهر الجاري لبحث الأوضاع في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، ان يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في الثالثوالعشرين من الشهر الجاري حول أخر التطورات في الأرض الفلسطينية خاصة ما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وممثله في الأراضي الفلسطينية تور وينسلاند بلعب دور أكثر فعالية للضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن هدم منازل المواطنين ووقف ما يجري في عموم الضفة حاصة في القدس المحتلة.وأكد منصور على استمرار التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الشيخ جرّاح كما يجري المتابعة مع رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر والتي تتولاها روسيا حيث جرى النقاش حول العديد من القضايا بما فيها تفعيل دور الرباعية وعقد اجتماع على مستوى وزاري.