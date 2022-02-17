شؤون فلسطينية

صيدم: القيادة الفلسطينية تواصل جهودها عبر اتصالات دولية للجم عدوان الاحتلال في الشيخ جراح

صيدم: القيادة الفلسطينية تواصل جهودها عبر اتصالات دولية للجم عدوان الاحتلال في الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم ان القيادة الفلسطينية، تواصل جهودها الحثيثة عبر اتصالات دولية مع الجهات ذات العلاقة، من اجل لجم العدوان الاسرائيلي المتصاعد ضد ابناء شعبنا خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، ان سلطات الاحتلال تصعد من انتهاكاتها بهدف كسر ارادة شعبنا، في انتهاك خطير لكل المواثيق والقرارات الدولية والانسانية مضيفا ان صمت المجتمع الدولي يعطي الضوء الاخضر لاسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها بحق شعبنا.

وطالب صيدم المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بممارسة ضغوط واتخاذ خطوات عملية على الارض تؤدي الى وقف العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد شعبنا.

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