العربية الفلسطينية: سنظل نحافظ على منظمة التحرير واستقلالية القرار الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنشدد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، على حرص الجبهة على المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية، و استقلالية القرار الفلسطيني، مؤكدا وحدانية المنظمة و الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني أينما وجد، منوها إلى ثبات مواقف الجبهة الداعمة للقضية الفلسطينية، و حقوق شعبنا.جاءت أقوال عاشور خلال اجتماعه بقيادة المحافظة الوسطى اليوم بمقر الجبهة وسط قطاع غزة، بحضور تغريد المدلل ، مسؤولة اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني ساحة غزة.ودعا عاشور طرفي الانقسام إلى إنهاء التشرذم الفلسطيني الداخلي، و طي هذه الصفحة السوداء، مطالبا بسرعة إتمام المصالحة للتفرغ في مواجهة الاحتلال و حملته الاستعمارية المسعورة.بدوره، أوضح محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى، أن العمل التنظيمي في المحافظة على ما يرام، مستدركا القول:" و نسعى إلى المزيد من التقدم و الارتقاء بالجبهة"، مبينا أن الجبهة لها بصماتها بين فصائل العمل الوطني، مثمنا دور كل الرفاق في قيادة المحافظة.