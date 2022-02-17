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سفير إسرائيل بالمنامة: السعودية تتابع باهتمام متزايد إرساء العلاقات مع البحرين

سفير إسرائيل بالمنامة: السعودية تتابع باهتمام متزايد إرساء العلاقات مع البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائية اهتمام المملكة العربية السعودية، بإرساء العلاقات بين تل أبيب والمنامة، لافتا إلى أن إسرائيل ستشهد مزيدا من التطبيع في المنطقة.

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أعرب نائية عن تفاؤله حيال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إلى البحرين.

وقال إن "الزيارة كانت ناجحة جدا وأثارت روحا دافئة في كل مراحلها".

وأضاف: "السعوديون يتابعون باهتمام متزايد توثيق العلاقات مع البحرين، وأنا أؤمن بأننا سنشهد المزيد والمزيد من الترابطات المثيرة مستقبلا، وليس إجباريا مع السعودية فقط".

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