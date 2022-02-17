دولي

مادورو: روسيا يمكنها الاعتماد على دعم فنزويلا في مواجهة (الناتو)

مادورو: روسيا يمكنها الاعتماد على دعم فنزويلا في مواجهة (الناتو)
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن روسيا يمكنها الاعتماد على دعم فنزويلا في مواجهة تهديدات الناتو والدول الغربية.

ووفق موقع (روسيا اليوم فقد أضاف مادورو: "روسيا تحظى بكل دعم من فنزويلا لتبديد تهديدات حلف شمال الاطلسي والعالم الغربي، حتى تستمر روسيا في كونها جزء من العالم".

وذكر: "يعرف الرئيس بوتين أنه يستطيع الاعتماد على حكومة فنزويلا، حكومة سلمية.. دبلوماسية العالم ستنتصر.. والانتصار العظيم لبوتين وروسيا في هذه الأيام من حملة تهديدات دولية.. لأن روسيا تستخدم الدبلوماسية لحماية مصالحها".

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