شؤون فلسطينية

العالول: نؤكد على أهمية دور مصر بملف المصالحة وإنهاء الانقسام

العالول: نؤكد على أهمية دور مصر بملف المصالحة وإنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، في كافة الأراضي الفلسطينية خاصة القدس المحتلة.

وقال العالول خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إن صمود الفلسطينيين في القدس رغم كل ما يواجهونه من سياسات التضييق والاستيلاء على المنازل والعقارات، واستهداف كافة الأماكن المقدسة في المدينة، يليق بأهل القدس المدافعين عن كل مقدس فيها.

وتطرق إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، عبر حملات ممنهجة لممارسة الضغط النفسي والجسدي عليهم.

وأكد أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وملف المصالحة وإنهاء الانقسام.

من جانبه، أكد السفير المصري موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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