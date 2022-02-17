شؤون فلسطينية

تمديد ساعات استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية حتى منتصف الليلة

تمديد ساعات استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية حتى منتصف الليلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، عن تمديد ساعات استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية، لتنتهي منتصف الليلة المقبلة، (الساعة 12 منتصف ليلة الخميس 17 شباط/ فبراير)، نتيجة الإقبال الكبير على تسجيل القوائم الانتخابية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، بأن مكاتبها في جميع محافظات الضفة ستبقى مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح حتى الساعة 12 من منتصف الليلة المقبلة، بما يتيح المجال أمام جميع القوائم الراغبة بالترشح بتقديم طلباتها للجنة.

وكانت عملية الترشح بدأت في الثامن من الشهر الجاري، من خلال قوائم انتخابية تقدم طلبات ترشحها مرفقة بالوثائق اللازمة لمكتب لجنة الانتخابات في المحافظة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.

ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 102 هيئة محلية في الضفة يوم 26/3/2022، علما أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه الهيئات 787 آلف مواطن ومواطنة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: 3 حالات مرضية في &#34;عسقلان&#34; يعيشون أوضاعا صحية مأساوية

هيئة الأسرى: 3 حالات مرضية في "عسقلان" يعيشون أوضاعا صحية مأساوية

العربية الفلسطينية: سنظل نحافظ على منظمة التحرير واستقلالية القرار الفلسطيني

العربية الفلسطينية: سنظل نحافظ على منظمة التحرير واستقلالية القرار الفلسطيني

العالول: نؤكد على أهمية دور مصر بملف المصالحة وإنهاء الانقسام

العالول: نؤكد على أهمية دور مصر بملف المصالحة وإنهاء الانقسام

ارتفاع سعر البيض والدجاج في قطاع غزة

ارتفاع سعر البيض والدجاج في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد في &#34;فجر التحدي&#34; غدًا

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد في "فجر التحدي" غدًا

مُكافحة المُخدرات تضبط 74 فرش حشيش بخانيونس

مُكافحة المُخدرات تضبط 74 فرش حشيش بخانيونس

فتوح يطلع السفير الاردني على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع السفير الاردني على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 3 حالات مرضية في &#34;عسقلان&#34; يعيشون أوضاعا صحية مأساوية

هيئة الأسرى: 3 حالات مرضية في "عسقلان" يعيشون أوضاعا صحية مأساوية

العربية الفلسطينية: سنظل نحافظ على منظمة التحرير واستقلالية القرار الفلسطيني

العربية الفلسطينية: سنظل نحافظ على منظمة التحرير واستقلالية القرار الفلسطيني

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

فتوح يطلع السفير الاردني على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع السفير الاردني على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

مواجهات وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في الخليل

مواجهات وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في الخليل

7 وفيات و1249 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

7 وفيات و1249 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين ونابلس

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين ونابلس

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في دوما

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في دوما

منوعات

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

إطلاق سراح قاتل (كيم كاردشيان باكستان) بدعوى الشرف

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

عربي

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

الأردن: إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة &#34;زاكية&#34; جنوب دمشق

(سانا): عدوان إسرائيلي على محيط بلدة "زاكية" جنوب دمشق

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

طفل جزائري يلقى مصير &#34;ريان&#34; المغربي

طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي