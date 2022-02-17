تمديد ساعات استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية حتى منتصف الليلة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، عن تمديد ساعات استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية، لتنتهي منتصف الليلة المقبلة، (الساعة 12 منتصف ليلة الخميس 17 شباط/ فبراير)، نتيجة الإقبال الكبير على تسجيل القوائم الانتخابية.وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، بأن مكاتبها في جميع محافظات الضفة ستبقى مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح حتى الساعة 12 من منتصف الليلة المقبلة، بما يتيح المجال أمام جميع القوائم الراغبة بالترشح بتقديم طلباتها للجنة.وكانت عملية الترشح بدأت في الثامن من الشهر الجاري، من خلال قوائم انتخابية تقدم طلبات ترشحها مرفقة بالوثائق اللازمة لمكتب لجنة الانتخابات في المحافظة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 102 هيئة محلية في الضفة يوم 26/3/2022، علما أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه الهيئات 787 آلف مواطن ومواطنة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.