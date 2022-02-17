فتوح يطلع السفير الاردني على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، على مجمل التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.وتطرق فتوح، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، الى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.مستعرضا للسفير أبو وندي اعتداءات وانتهاكات المستوطنين على شعبنا الفلسطيني وومتلكاته، والهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه، في مختلف محافظات الوطن، وخاصة في القدس وهدم المنازل، والاقتحامات المتكررة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى المبارك.وأستعرض فتوح الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مؤكدا أهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات خطيرة ومتكررة في القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص، مثمنا دعم الأردن ملكا وحكومة وشعبا، لفلسطين على كافة الأصعدة.من جانبه، أكد السفير أبو وندي موقف الاردن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.