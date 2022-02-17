مواجهات وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في الخليل

رام الله - دنيا الوطناندلعت مساء الأربعاء مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بمنطقة مثلث خرسا جنوب الخليل.ورشق الشبان الحجارة تجاه برج لقوات الاحتلال مقام على أراضي الفلسطينيين في قرية مثلث خرسا، وقامت على إثرها قوات الاحتلال بانتشار مكثف في المنطقة تخللها عمليات تمشيط وتفتيش وملاحقة للشبان.وفي شمال الخليل ألقى شبان يلقون زجاجات حارقة صوب برج عسكري للاحتلال بمنطقة جسر حلحول.بالتزامن مع ذلك انتشرت عناصر مقنعة من أجهزة أمن السلطة في باب الزاوية بالخليل لمنع الشبان من رشق جنود الاحتلال.ويقع ميدان باب الزاوية في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.يذكر أن رواد البلدة القديمة في الخليل وسكانها يعانون من تضييق الاحتلال وحواجزه الدائمة على مداخل البلدة وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.كما يتعرض المواطنون في منطقة شارع الشهداء لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم وتحويلها لبؤر استيطانية.