7 وفيات و1249 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة بغزة، 7 وفيات و1249 إصابة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3735 عينّة مخبرية.وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليوم الخميس، إنها سجلت تعافي 3200 حالة من مصابي "كورونا" في غزة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 205205.وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 239395، تُوفي منهم 1861، في حين بلغت الحالات النشطة 32326.وأشارت إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت 207، بينما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 111.