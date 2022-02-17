شؤون فلسطينية

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين ونابلس

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الخميس، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية، أصيب خلالها ثلاثة شبان.

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال وجنوده المتمركزين حول منازل المواطنين في جنين بعد اقتحامها.

وأصيب ثلاثة شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال واندلاع الاشتباكات المسلحة في جنين، وصفت إصاباتهم بالمتوسطة والطفيفة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا واعتقلت الشابين بهاء أبو مرار وأوس العجاوي.

وفي نابلس، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها حي رأس العين بالمدينة.

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