وحدات إسرائيلية خاصة تعتقل شابين من جنين وتصيب ثلاثة آخرين بالرصاص الحي

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الخميس، ثلاثة شبان بالرصاص، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل "مستعربون"، شابين من مدينة جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع الناصرة ووسط مدينة جنين، وجرى نقلهم إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.وفي السياق ذاته، اعتقلت وحدات خاصة مستعربة تسللت إلى حي خروبة في جنين، الأسير المحرر أوس محمود عجاوي، وبهاء خالد أبو مرار، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.وقالت مصادر أمنية ان مستعربين اقتحموا منزلي ذوي الشابين عجاوي وأبو مرار وفتشوهما وعبثوا بمحتوياتهما وعاثوا فيهما فسادا وخرابا.